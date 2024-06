Am Standort in Kalkar Warum bb med 18,1 Millionen Euro in einen Neubau investiert

„Wir haben ein Platzproblem“, sagt Robert Beinio halb scherzhaft, als er die rund 40 Gäste zur Präsentation begrüßt. Nach drei Jahren Planungszeit präsentierte der Geschäftsführer gemeinsam mit Roland Walter am Mittwoch bei Sonnenschein die Pläne des Neubaus. Auf der Fläche neben dem vor 25 Jahren bezogenen Gebäude an der Wöhrmannstraße 15 im Gewerbegebiet Kehrum, entsteht in den kommenden eineinhalb Jahren ein „architektonisches Highlight“, verspricht Roland Walter von der Arbeitsgemeinschaft SohoPlanwerk aus Bedburg-Hau.