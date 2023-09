Für einige Wochen Baustelle in Kalkar – Reeser Straße teilweise gesperrt

Der Kreis Kleve beginnt am Montag, 11. September, mit Bauarbeiten an einem Abschnitt des Radweges an der Reeser Straße (K45) in Kalkars Ortsteil Appeldorn. Zwischen den Einmündungen Xantener Straße (B57) und Eselweg erhält der Radweg eine neue Deckschicht. Für die Dauer der Arbeiten wird die Reeser Straße in diesem Bereich zur Einbahnstraße. Die Fahrtrichtung erfolgt von der B57 kommend in Richtung Appeldorn. Die aktuell noch laufende Baumaßnahme auf der Appeldorner Straße bzw. Reeser Straße wird vorab zum 8. September fertiggestellt. So ist gewährleistet, dass der Verkehr über diese Straße geführt werden kann. Eine Umleitung ist ausgeschildert.