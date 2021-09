Bauprojekt in Kleve : Wie geht es weiter mit Haus Mifgash?

Das Gelände am Synagogenplatz (rechts). Links davon sollen zwei Pavillons entstehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am Synagogenplatz in Kleve soll nach Vorstellung eines Vereins eine Begegnungsstätte mit Café entstehen. Baurecht gibt es dafür allerdings nicht – trotz symbolischer Grundsteinlegung. Die Pläne stoßen nicht nur auf Beifall in der Stadt.