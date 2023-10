Startschuss in Kalkar gefallen Was Besucher bis Sonntag auf der Baumesse sehen können

Udo Erlei, Geschäftsführer des Veranstalters BaumesseE GmbH, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Kooperationspartner Stadt Kalkar: „So ein tolles Marketing finden wir in deutlich größeren Städten kaum mal vor, es ist bemerkenswert, wie Ihre Wirtschaftsförderung das hinbekommt“, lobte er bei der Eröffnung der diesjährigen Baumesse. Wie schon in den Vorjahren haben Betriebe aus dem Stadtgebiet sich zum zentralen Messestand „Marktplatz Kalkar“ zusammengefunden. Dort zeigen sie, was sie rund ums Thema Bauen im Angebot haben, sprechen über neue Entwicklungen und zeigen zum Beispiel, wo in Kalkar noch gebaut werden kann. Wobei die Nachfrage angesichts explodierender Baukosten und gestiegener Zinsen deutlich nachgelassen hat. Aber, wie Bürgermeisterin Britta Schulz schon beim Pressegespräch vorab gesagt hatte: Wer es wirklich will, wird es auch heute tun. Vielleicht etwas kleiner als geplant.