Bauen und renovieren 11.000 Besucher zur Baumesse in Kalkar erwartet

Die Vorbereitungen für die Baumesse in Kalkar laufen schon auf Hochtouren. Der Veranstalter BaumesseE GmbH erwartet mehr als 120 Aussteller und 11.000 Besucher in der Messehalle am Wunderland. Sie öffnet ihre Tore von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Oktober. Viel Aufmerksamkeit versprechen sich die Organisatoren in diesem Jahr auch von der Sonderschau zu Photovoltaik und Solarenergie.