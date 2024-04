Straße gesperrt Baum stürzt auf die Grunewaldstraße in Kleve – Räumungsarbeiten laufen

Kleve · Wohl durch den Sturm am Vortag ist ein Baum an der Grunewaldstraße in Kleve derart beschädigt worden, dass er am Dienstagvormittag auf die Fahrbahn stürzte. Die Feuerwehr ist mit der Beseitigung dran, die Arbeiten sollen bis etwa 12.30 Uhr dauern.

16.04.2024 , 11:38 Uhr

Am Dienstagvormittag ist ein Baum auf die Grunewaldstraße in Kleve gestürzt. Foto: Matthias Grass

Mitten durch den Reichswald führt die Grunewaldstraße in Kleve. Am Dienstagvormittag (16. April 2024) ist dort ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, der vermutlich beim Sturm über dem Kreis Kleve am Montag beschädigt wurde. Die Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Kleve laufen und sollen noch bis etwa 12.30 Uhr dauern. Die Strecke ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Laut Polizeisprecherin Anna Stammen gab es in Zusammenhang mit dem Sturm am Montag zwischen 16 und 18 Uhr kreisweit insgesamt 13 Einsätze. „Dabei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume.“

(RP)