Bauhaus-Serie : Wie aus dem Lehrbuch des Bauhauses

Haus Wetter am Ostring in Goch erfüllt fast alle Bauhaus-Kriterien. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Das „Haus Wetter“ am Ostring ist weiß, kubisch und hat einen halbrunden Treppen-„Turm“: Noch heute wirkt der 88 Jahre alte Bau modern. Und fällt optisch aus der Reihe seiner Nachbarn

So sieht Bauhaus aus: Weiße Wände, flaches Dach. Fensterbänder mit schmalen Profilen, kantige Kuben und irgendwo ein schickes Halbrund, vielleicht ein rundes Fenster, das die Strenge des Baus in seiner Schlichtheit sprengt. Das Haus Wetter, in Goch eher als Haus Keller bekannt, könnte in jedem Bauhaus-Katalog bestehen: Es ist weiß, hat ein flaches Dach, Fensterbänder, ein schickes Halbrund und ein rundes Fenster. „Es ist eine Inkarnation dessen, wie man sich Bauhaus vorstellt“, sagte Kleves Museumsdirektor Harald Kunde mit Blick auf das Wohnhaus am Ostring. Kundes Museum Kurhaus zeigt derzeit die bunte Seite des Bauhauses: die Keramik. Doch in der Region gibt es auch Gebäude im Sinn des Neuen Bauens, die Kunde nicht in sein Museum holen kann, die man aber – in der Regel zwar nur von außen – besichtigen kann und die das Bild des Bauhauses im Jahr seines 100. Geburtstages zusammen mit der Keramik im Kurhaus abrunden.

Haus Wetter wurde 1931 von dem in Köln arbeitenden und aus Goch stammenden Architekten Josef Op Gen Oorth für zwei Frauen geplant: Die Witwe Josefine Wetter und ihre Tochter Anneliese, die als Bauherrin unterschreiben sollte. Op Gen Oorth gilt als engagierter Architekt, der beispielsweise 1950 den Kölner Tanzbrunnen schuf, als Ausstellungsarchitekt bekannt war, aber auch für die Nazis plante, wie es im LVR-Buch „Neues Bauen im Rheinland“ von Birgit Gropp, Marco Kieser und Sven Kuhrau heißt. Parallel zu den Planungen von Haus Wetter/Keller zeichnete Op Gen Oorth schon 1930 eine schicke Villa ganz im Sinne des Neuen Bauens in Köln-Rodenkirchen, die heute zu einem Denkmalensemble gehört. Im Vergleich dazu ist das Gocher Haus, das von Marco Kieser vom LVR-Amt für Denkmalschutz in Brauweiler ins Jahr 1931 datiert ist, eher schlicht.

Harald Kunde und Stephan Mann diskutieren über Neues Bauen am Niederrhein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Führer zur Architektur der Klassischen Moderne Buch Grundlage unserer Serie ist das neue LVR-Buch „Neues Bauen im Rheinland“ von Birgit Gropp, Marco Kieser und Sven Kuhrau. Imhof Verlag, ISBN: 978-3-319-0778-7; 22 Euro. Weiße Häuser Für viele sind Bauhaus-Bauten weiße kubische Häuser mit flachem Dach. Die meisten Häuser des „Neuen Bauens“ in der Region sind nicht weiß, sondern verklinkert. Neues Bauen „,Neues Bauen’ und nicht ,Bauhaus’, weil direkte Verbindungen zum Schulbetrieb des Bauhauses im Rheinland eher selten sind“, schreibt Landeskonservatorin Andrea Pufke.

Die beiden Gocher Damen, Josefine und Anneliese Wetter, sollten zwei gleiche, gut ausgestattete Wohnungen bekommen. „Sie waren mit moderner Haustechnik sowie Kork- und Linoleumfußböden ausgestattet“, so Gropp, Kieser und Kuhrau. Später heiratete die Tochter den Architekten Werner Keller, der in dem Haus auch sein Büro hatte und dem Gebäude den in Goch bekannteren Namen gab.

Beide Wohnungen hatten einen Weg nach draußen. Die untere durch eine schmale Tür in den Garten, die oberen auf den Dachgarten, auf den die Treppe im halbrunden Turm führte. Das heutige Gitter auf der Dachbrüstung stammt aus der Nachkriegszeit, ursprünglich waren dort dunkle Lochbleche angebracht. Sie gaben dem Haus eine markanten Abschluss. Mit der Dachterrasse erfüllte das Haus ein weiteres Bauhaus-Kriterium, sagen Kunde und Stephan Mann, Leiter des Museums Goch. Hier saß man über den Dächern von Goch.

Die Grundrisse in den beiden Kuben waren eher kleinteilig, es gibt ein Wohn-Esszimmer, ein Schlafzimmer, eine kleine Küche und eine Kammer für den Gast. Der Haupteingang liegt eher versteckt ein gutes Stück nach hinten versetzt. Erst, wenn man nach hinten geht, wird der Schwung des Treppenhauses offenbar. Das runde Fenster hingegen liegt zur Straße hin. Damit man im Erdgeschoss nicht in das dahinter liegende Schlafzimmer blicken kann, schaut es zur Seite den Ostring hinunter. Die großen Fenster mit Blick auf die Straße bringen viel Licht in die Wohn- und Esszimmer. Auch alle anderen Fenster, die zur Seite und zum Garten liegen, sind wie Fensterbänder gestaltet.

Heute liegt Haus Wetter/Keller zwischen „konventionellen Backsteinhäusern“, wie es im LVR-Führer zum Neuen Bauen heißt. Die Ideen des Neuen Bauens spiegeln sich in den benachbarten Häusern nicht wider und bleiben auch in der Region Ausnahmen.