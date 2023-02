Baugebiet wird erschlossen Am Bresserberg sollen 14 neue Baufelder entstehen

Durchgang verboten, für Fußgänger und für Fahrradfahrer: Rot-weiße Sperrbaken und -Gitter sperren den Gehweg als Verbindung zwischen Bresserbergstraße und Königsallee ab. Auch auf die große Wiese unterhalb des Bresserbergs und der dortigen Tennisanlagen gibt es keinen Zugang mehr: Das nächste Baugebiet für Einfamilien- und Doppelhäuser in Kleve in bester Lage geht an den Start. Gegenüber der Marienschule auf der anderen Seite der Königsallee soll bald oberhalb des Friedhofes ein neues Einfamilienhausviertel zwischen der Allee und der abgebundenen Bresserbergstraße entstehen. Die Arbeiten an der Erschließung des Baugebiets Königsallee/Friedhof haben begonnen.