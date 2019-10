Kreis Kleve : Bauern auf den Bonner Barrikaden

Mehrere hundert Landwirte haben in Bonn gegen die Agrarpolitik der Regierung protestiert, viele auch aus dem Kreis Kleve. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Kleve Kreis Klever Landwirte protestierten am Montag in Bonn gegen neue Auflagen. Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft sieht die Politik zunehmend als „Handlanger von NGOs“. Wir haben mit hiesigen Bauern und der NABU gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Immer neue Dünge-Verordnungen, drohende Insektizid-Verbote und die moralische Schuld für den Klimawandel – es sind keine leichten Zeiten für die Landwirte in Deutschland. „Der Unmut der Bauern ist riesengroß“, sagt Josef Peters, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Kleve. Nun machten sie ihrem Ärger Luft: Mehrere hundert Bauern protestierten am Montagvormittag vor dem Bonner Sitz des Bundeslandwirtschaftsministeriums, darunter auch 70 aus dem Kreis Kleve. Sie waren eigens mit zwei Bussen zur Demonstration in die ehemalige Bundeshauptstadt gereist. Ihre wichtigste Forderung: Es müsse Schluss sein mit der Auflagenflut aus Brüssel und Berlin. „Es ist richtig, nach Bonn zu fahren und dort seine Stimme zu erheben. Wenn die Politik alles so umsetzt, wie sie es jetzt plant, ist die landwirtschaftliche Produktion, wie wir sie kennen, vorbei“, sagt Peters im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst habe am Montag bei der Protestaktion nicht dabei sein können, unterstütze die Fahrt dorthin allerdings organisatorisch.

Im Fokus der Demonstration steht die drohende Überarbeitung der Düngeverordnung. Landwirte müssen sich nach Plänen der Bundesregierung mit verschärften Regeln schon im kommenden Frühling auseinandersetzen. So dürften die Kreis Klever Landwirte künftig nur noch zwanzig Prozent weniger Gülle auftragen als bisher. Ein weiteres Beispiel: Die Verschärfung der Sperrfristen, in denen Gülle und Mist nicht auf Felder und Grünland ausgebracht werden darf, soll angepasst werden. Dies ist nach den neuen Bestimmungen nur noch bis zum 30. September erlaubt, bisher war der 31. Oktober der Schlusstermin. Bis Ende Januar ist die Aufbringung dann verboten. Schließlich müsse die Nitratbelastung des Grundwassers abnehmen. „Mit wissenschaftlichen Fakten hat das nichts mehr zu tun. Das ist pure Willkür, um dem Zeitgeist zu entsprechen“, sagt der Gocher Landwirt Paul Lamers. Erst 2017 waren die Vorgaben verschärft worden, nur stellten sich noch keine messbaren Erfolge ein. „Das geht aber auch nicht, in Ergebnissen schlagen sich solche Maßnahmen erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten nieder“, sagt Lamers weiter. Dem schließt sich auch Josef Peters an: „Wir werden heute für die Fehler von vor zwanzig oder dreißig Jahren bestraft.“ Für ihn sei klar: Die Politik höre heutzutage lieber auf Nichtregierungsorganisationen (NGO) als auf die Landwirte: „Die Politik wird zum Handlanger von Verbänden wie PETA und NABU. Wir fragen uns mittlerweile: Was sollen wir denn überhaupt noch produzieren?“, sagt Peters. Volkhard Wille, Vorsitzender der NABU-Naturschutzstation Niederrhein erklärt unserer Redaktion: „Ich kann die Kritik der Bauern nicht nachvollziehen. Die Industrialisierungstendenz in der Landwirtschaft ist seit Jahren bekannt und wurde von der Spitze der Bauernverbände, die nun protestieren, vorangetrieben.“ Ihm zu Folge liege das Problem auf der Hand: Die Tierbestände am Niederrhein seien zu groß, die Masse an Gülle nur eine Konsequenz daraus. „Die Düngeverordnung von 2017 reicht einfach nicht. Sie war nur das kosmetische Ergebnis von Lobbyarbeit der Landwirtschaft. Daher musste sie überarbeitet werden“, sagt Wille.

Info Die Bauern protestieren weiter gegen Auflagen Neuauflage Am 22. November demonstrieren Bauern erneut in Bonn. Während der gestrige Protest von Verbänden organisiert wurde, formieren sich dann Landwirte, die über Nachrichtendienste zueinander gefunden haben. Diesen Gruppen sollen 20.000 Bauern angehören, sagt Bauer Markus Hoffmann aus Uedem.

Für Josef Peters, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, ist klar: Die Politik müsse wieder verstärkt auf die Anliegen der Landwirte hören. Archivfoto: Gottfried Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)