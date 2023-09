Pläne werden konkret Stadt Kleve will Bauflächen an der Kalkarer Straße entwickeln

Die Klever Politik diskutiert seit Jahren darüber, wie sich der Bereich zwischen Kalkarer Straße und Bahngleise entwickeln soll. Immerhin befindet sich das Quartier im Wandel. Nun sagte Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen der Stadt, im Ausschuss: „Wir sehen, dass die Diskussion in die richtige Richtung geht: Daher wollen wir klar signalisieren, dass wir in der Planung sind, dass wir die Fläche entwickeln wollen.“ Die Kommunalpolitik entschied am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit dafür, das Verfahren einzuleiten und die Öffentlichkeit zu beteiligen. Konkret geht es um das Areal zwischen Pannofenstraße und dem ehemaligen Eisenbahnersportplatz, der seit Jahren brachliegt.