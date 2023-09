Zu hohe Häuser Bedenken wegen neuem Baugebiet in Reichswalde

In Reichswalde soll gebaut werden. Dafür hat die Stadt eine Fläche am städtischen Kindergarten am Buchholz zwischen den Straßen Fettpott und Hirschbruch ausgewiesen, in das bis jetzt die Straße Stoppelberg ausläuft. Der Stoppelberg soll in einem Bogen durchgezogen werden und auf den Fettpott münden und so ein neues Wohngebiet erschließen. Nun wurde die Planung im Bauausschuss erneut vorgestellt.