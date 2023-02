Viel Bedarf, wenig Platz Neuer Rekord bei Immobilienanfragen im Kreis Kleve

Insgesamt freue man sich aber über das große Interesse, auch wenn es wie so häufig aufgrund des sehr begrenzenten Angebotes nicht zu einer Ansiedlung komme, so Tekath-Kochs und Geschäftsführerin Brigitte Jansen. Als ein „Plan B“ habe sich auch im vergangenen Jahr wieder der Virtuelle Gewerbeflächenpool erwiesen. Dabei handelt es sich um ein rechtliches Konstrukt, das in dieser Form im Land NRW kein zweites Mal zur Anwendung kommt. „An vielen Orten bereits hat dieses juristische Instrumentarium schwierigste Flächensituationen zu lösen vermocht“, heißt es von der Kreis-WfG. So ließen sich mit dessen Hilfe bis zu zehn Hektar Gewerbeflächen generieren an restriktionsfreien Standorten, die bislang für eine gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen waren.