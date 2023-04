Wohneigentum immer teurer Immobilienverkäufe im Kreis Kleve brechen ein

In mittlerer Wohnlage bewegten sich die gezahlten Kaufpreise für baureife Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke in der Preisspanne von 145 bis 225 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu lagen die Werte für zentrumsnahe Wohnlagen in den größeren Städten des Kreises in der Spanne von 210 bis zu 280 Euro pro Quadratmeter.