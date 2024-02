Daten der NRW-Bank So sehr ist der Wohnungsmarkt in Kleve eingebrochen

Es ist zunächst einmal eine Bestandsaufnahme, die die NRW-Bank vom Häusermarkt in Kleve gemacht hat. Eine Bestandsaufnahme der Einfamilienhäuser, der Mietwohnungen und davon, wie sich der Wohnungsbau in der Kreisstadt entwickelt. Dabei zeigt schon die Kurve der Grafik das an, was Wohnungsmarkt-Experten auch für die Kreisstadt befürchtet hatten: Die Zahl der Baufertigstellungen geht rapide zurück. So ist eine Linderung der Wohnungsnot in Kleve rein statistisch absehbar nicht in Sicht. Nach den guten Jahren 2016 bis 2019 mit deutlich mehr als 200 neu fertiggestellten Wohnungen ist die Zahl seit 2020 unter 100 gefallen. Tendenz: weiter fallend. Das betrifft vor allem den Neubau von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern. Damit ist die Stadt Kleve weit von den Zahlen entfernt, die ein Wohnungsbaugutachten 2019 errechnet hatte, um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen.