Kleve : Mit gestohlenem Roller Rasenplatz beschädigt

Die Polizei in Kleve sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve Der Rasen-Sportplatz in Warbeyen erlitt durch eine „Spritztour“ einen Schaden. Nicht zum ersten Mal wird die Anlage beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zwei Motorroller entwendet, die im Innenhof eines Wohnhauses an der Triftstraße in Kleve abgestellt waren. Ein Zeuge entdeckte einen der beiden Roller am Montag auf einer nahegelegenen Wiese. Das Kleinkraftrad wies diverse Beschädigungen an der Verkleidung und am Lenkradschloss auf und ließ sich nicht mehr starten.

Der zweite roter Roller der Marke Piaggio wurde von den unbekannten Tätern vermutlich in Warbeyen für „groben Unfug“ genutzt, so die Polizei: Ein Zeuge entdeckte am Sonntagvormittag Reifenspuren auf der Rasenfläche des Sportplatzes an der Straße Duvenpoll. Der Rasen erlitt durch die „Spritztour“ einen Schaden. In einem benachbarten Feld lagen Teile des zweiten, an der Triftstraße entwendeten Motorrollers. Auch in einem Vorgarten auf der Jungfernstraße in der Nähe des Sportplatzes waren Reifenspuren zu erkennen. Auf dem Gelände des gegenüberliegenden Gemeindezentrums lagen zudem Teile des Spiegels und des Scheinwerfers des entwendeten Rollers.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf dem Sportplatz in Warbeyen. Ende Dezember 2019 war mutmaßlich ein 18-Jähriger aus Kalkar mit einem Geländewagen über die Golfplätze an der Moyländer Allee in Till-Moyland und wohl auch üben den Golfplatz Mühlenhof in Kalkar sowie über den Rasenplatz des VfR Warbeyen gedriftet. Der Sportplatz des VfR Warbeyen wurde dabei stark beschädigt. Nach und nach wurden immer mehr Taten bekannt: Die niederländische Polizei ging damals davon aus, dass der Verdächtige aus Kalkar auch für zwei gleich gelagerte Taten auf einem Sportplatz in Lengel (NL) und einem Golfplatz in Groesbeek (NL) in Frage kommt. Insgesamt betrug der Sachschaden 500.000 Euro.