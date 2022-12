Sexuelle Anfragen und Betrüger-SMS Wenn die Wohnungssuche zum Horror wird

Zwei Erwachsene, zwei Kinder, Hasen, Katzen und ein Hund – alles auf 45 Quadratmeter. Es ist eine Notunterkunft, die die Familie Hilker derzeit bewohnt. Vor etwas mehr als zwei Jahren lebten sie in einem Haus auf der Lindenstraße. Doch als dieses baulich instabil wurde, sogar drohte nach vorne zu kippen, mussten die Hilkers die Bleibe schleunigst verlassen. Für etwa ein Jahresquartal lebten sie dann provisorisch – dicht an dicht – in der Zwei-Zimmer-Wohnung einer Verwandten.