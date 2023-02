Neues Baugebiet in Kleve Entscheidung im Reihenhaus-Streit von Griethausen

In Griethausen wird ein Wohngebiet auf 13 Parzellen, darunter viele städtische Grundstücke, geplant, auf dem 22 Wohneinheiten in Einzel- und Doppelhäusern entstehen können. Die Häuser dürfen zweigeschossig gebaut werden und maximal 9,5 Meter hoch sein. Erschlossen wird das künftige Baugebiet vom Grenzweg aus und ein weiterer Teil mit vier Grundstücken von der Straße Am Leitgraben. Die Erschließungsstraße vom Grenzweg führt gerade in das künftige Baugebiet und mündet in einem Wendehammer. Rechts und links davon liegen zwei lange Baufelder, die auch mit Reihenhäusern bebaut werden könnten. Die Möglichkeit, dort Reihenhäuser zu errichten, die ökologisch besser und vor allem für den künftigen Bauherrn auch günstiger sein können, hatte Benedikt Verheyen (Grüne), unterstützt von Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes, ins Feld geführt und auch als Antrag der Grünen formuliert. Es wird sie nach dem Ratsbeschluss nicht geben.