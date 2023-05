Pläne vorgestellt Kleve bekommt ein großes Baugebiet mit 50 Einfamilienhäusern

In Kellen wird das nächste große Baugebiet in Kleve auf den Weg gebracht: Auf einer hinter der Bebauung liegenden Grünfläche zwischen Köstersweg, Hoher Weg, Emmericher Straße und Wilhelm-Reintjes-Straße sollen rund 150 neue Wohneinheiten entstehen. Es gibt Flächen für eine Handvoll Tiny-Häuser, für rund 50 Reihen und Doppelhäuser, für vier Mehrfamilienhäuser und für vier große Wohnblocks mit 60 bis 80 Wohnungen im geförderten Wohnungsbau. Ein gut durchmischtes Gebiet also.