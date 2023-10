92 Wohnungen geplant Das bietet das neue Baugebiet in Kalkar

Dass die Birkenallee mal ein Problemviertel für Kalkar war, wird bald niemand mehr im Kopf haben, wenn er von Altkalkar hört. Denn dort wird jede Menge gebaut, und zwar anders als vor einigen Jahren nicht nur im Bereich von Einfamilienhäusern, vielmehr geht es um Mietwohnungen. Anders als früher entstehen diese nicht mehr in gesichtslosen Blöcken, sondern architektonisch aufwendig gestaltet in unterschiedlich großen Komplexen. Geplant vom örtlichen Architektenbüro Ader & Kleemann wird in einer Siedlung, die den Klimaschutz in den Fokus nimmt, jede Menge Wohnraum realisiert. 92 Wohnungen, etwa die Hälfte schon fertiggestellt, bieten Platz auf gut 60 bis 150 Quadratmetern. Einige davon sind auch öffentlich gefördert.