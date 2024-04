Land fördert Immobilienkauf Familien in Kleve erhalten bis zu 163.000 Euro als Darlehen

Anspruch haben alle Haushalte in NRW, die noch kein Wohneigentum haben und bestimmte Einkommensgrenzen unterschreiten. Und zwar unabhängig vom Alter und Familienstand, also auch Alleinstehende, Kinderlose oder Haushalte mit erwachsenen Kindern. Der Zinssatz für die Darlehen ist für 30 Jahre festgeschrieben und liegt bei lediglich 0,5 Prozent plus einem Verwaltungskostenaufwand von weiteren 0,5 Prozent. Im Vergleich dazu: Die Zinssätze bei Banken liegen derzeit bei rund 4 Prozent. Besonders attraktiv würden die öffentlichen Mittel auch durch den Tilgungsnachlass des Landes, 10 Prozent der Darlehenssumme müssen nicht zurückgezahlt werden.