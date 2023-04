Neue Zahlen veröffentlicht Das kosten Häuser im Kreis Kleve im Vergleich

Ein Einfamilienhaus mit gutem Wohnwert kostet in der Landeshauptstadt Düsseldorf eine Million Euro, in der NRW-Millionen-Metropole Köln gleich nebenan muss man dafür nur unmerklich weniger auf den Tisch des Hauses legen: 950.000 Euro. Dafür bekäme man in der Kreisstadt Kleve drei Häuser in guter Lage: Hier kostet ein Eigenheim 2023 durchschnittlich 340.000 Euro. Das sagt der Preisspiegel Wohn- und Gewerbeimmobilien 2023 des Immobilienverbands IVD West, der die Entwicklung des Immobilienmarktes in 150 nordrhein-westfälischen Städten wiedergibt. „Aktuelle Marktpreise bilden die Grundlage für die Statistik“, schreibt der Verband. Untersucht wurden die größeren Städte in Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis Kleve fanden Kleve, Kevelaer, Geldern, Goch und Emmerich Einzug in die Statistik.