90 Wohneinheiten sollen entstehen Planung für AOK-Gelände in Kleve tritt auf der Stelle

Zum neuen Bebauungsplan für das AOK-Gelände an der Hoffmannallee gab es auch im Hauptausschuss der Stadt Kleve keine Empfehlung. Hier muss der Bebauungsplan geändert werden, weil ein Investor den Verwaltungsbau der AOK abreißen und durch Wohnhäuser ersetzen möchte, in denen bis zu 90 Wohneinheiten entstehen sollen. Ursprünglich sollten es mehr als 100 sein, auch sollten die Häuser höher werden. Nach Kritik im Bauausschuss wurden die Baufelder so verändert, dass sie die Linien und die Höhen der Nachbarbebauung besser aufnehmen und die Zahl der möglichen Wohnungen auf 90 reduziert wird. So wurden mögliche Höhen der neuen Häuser zurückgenommen. Die von der Verwaltung auf Anregung der Politik geänderte Planung hatte aber im Bauausschuss keine mehrheitliche Empfehlung bekommen und auch im Hauptausschuss, der jetzt im Rathaus der Stadt tagte, gingen die Meinungen weit auseinander.