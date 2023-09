Rund 50 Plätze fallen weg Kein Parkraummangel in Kalkar

(nik) Ob es in einer Stadt genügend Parkraum gibt, ist eine ziemlich subjektive Einschätzung. Obwohl sich offizielle Kfz-Abstellflächen zählen lassen und auch wenn Gutachter sich an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichsten Zeiten umsehen: Nicht jeder akzeptiert das vermeintlich objektive Ergebnis. Das ist auch in Kalkar so, wo in den vergangenen Monaten Mitarbeiter eines Planungsbüros durch die Straßen der Innenstadt spazierten und Autos zählten. Das Ergebnis stellte im jüngsten Bau- und Planungsausschuss Hans-Rainer Runge vom gleichnamigen Düsseldorfer Planungsbüro vor. Der Stadtplaner fasste am Ende seines Vortrags zusammen: „Durch den Wegfall vieler Parkplätze am Markt ändert sich so gut wie nichts.“ Was den Ausschussvorsitzenden Carsten Naß (CDU) zu der Bemerkung veranlasste: „Ihr Bild der Lage gibt nicht mein Gefühlsbild wieder“.