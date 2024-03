Bauausschuss am Mittwoch Diskussion über Schule und Parksituation in Kalkar

Viele wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung des nächsten Bauausschusses in Kalkar. Am heutigen Mittwoch, 20. März, geht es ab 18 Uhr um neue Parkordnungen für den Ortsteil Grieth und für Kalkar Mitte, die ein Fachbüro ausgearbeitet hat. Insbesondere in Grieth mit seinen engen Gassen und knappem Parkraum wird vielfach gegen die Straßenverkehrsregelungen geparkt, in Kalkar verwirren teils nicht mehr aktuelle Hinweisschilder. Es gibt Vorschläge für die zukünftige Ausweisung und Gestaltung der Beschilderung zu den öffentlichen Parkplätzen, die auch andere Namen bekommen sollen, etwa „Innenstadt West“ und „Innenstadt Ost“ statt „Im ­Schwanenhorst“ oder „Sportzentrum“, was für Auswärtige keine nachvollziehbare Information ist. Manche Anwohner von Grieth werden künftig etwas weiter zu einem legalen Abstellort für ihr Fahrzeug laufen müssen – oder werden mit „Knöllchen“ bestraft.