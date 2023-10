Grünanlagen in der Stadt Wie Kalkar die Wall- und Grabenzone verändern will

Die Wegeverbindungen entlang des Walls sollen (für den längeren Spaziergang) gestärkt werden, das ist ein langghegter Wunsch der Politik. Zum Ankunftsort für Besucher, die zum Beispiel am Schwanenhorst parken, passt auch, attraktive Sitzmöglichkeiten am Weiher zu schaffen. Gedacht ist zum Beispiel an Sitzstufen ähnlich wie an der „Nierswelle“ in Goch. Die Gestaltung wird dort sehr gut angenommen.