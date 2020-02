Das Flora-Quartier an der van-den-Bergh-Straße in einer Vogelperspektive. Links im Hintergrund die denkmalgeschützten alten Hallen der Union Lebensmittelwerke, in der Mitte der kleine Park mit Gemeinschaftshaus. Die Häuser haben Klinker-Putz-Fassaden. Foto: StadtUmBau