Unternehmerabend : Rauer: Klever müssen in die Höhe bauen

Michael Dorißen, Geschäftsführer der Gewoge Wohnungsbaugesellschaft, bei seinem Vortrag im Technologiezentrum. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung wurde deutlich, worauf sich die Klever einzustellen haben: Mehr Stockwerke bei Bauten in zentraler Lage. Experten machten Mut zu moderner Architektur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Wohnraum ist ein zentrales Thema in Kleve. Das wurde auch wieder beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung im Technologiezentrum unter dem Motto: „Wohnungsbau in Kleve: Bedarfe – Flächen – Programme“ deutlich. „Nicht erst seit dem Bau der Hochschule beschäftigt sich die Stadt damit. Seitdem ist der Bedarf an Wohnraum noch mal gestiegen. Kleve boomt“, sagte Bürgermeisterin Sonja Northing in ihrer Begrüßungsrede, bevor sie zur Verabschiedung von Stadtwerke-Chef Rolf Hoffmann eilte. Es sei „nicht immer alles gelaufen so wie es musste“, sagte Northing. So habe das Studentenwerk zu wenig in der Kreisstadt gebaut. „Kleve hat nunmal keine Ballungsräume nebenan“, sagte sie. Richtig gehandelt gemacht habe hingegen die Verwaltung, namentlich der Fachbereich Planen und Bauen unter Jürgen Rauer. „Herr Rauer hat manchmal Schelte bekommen, aber er hat die Stadtentwicklung sehr gut geprägt- manchmal kommt der Ruhm erst später“, sagte die Bürgermeisterin.

Dann hatte der soeben Angesprochene selbst das Wort. Rauer präsentierte das jüngste Wohnraumkonzept, das er erstellen ließ. Das sieht eine Bevölkerungsentwicklung von jetzt rund 53.000 auf 54.000 Einwohner bis zum Jahr 2035 als realistisch an. Entwicklungsschwerpunkt sei der Bereich rund um den Klever Bahnhof. Bis zu diesem Jahr sieht die Studie einen Gesamtbedarf an 1890 Wohneinheiten. Theoretische Flächenpotenziale für Baugebiete sieht Rauer in einem Umfang von 113 Hektar. Wo genau diese liegen, darauf ging er nicht ein.

Info Der Messeauftritt bei der „Expo“ steht an Ausblick Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers erläuterte den „Fahrplan“ für den anstehenden Besuch der Expo Real in München. Großes Thema: Nachhaltigkeit. Dazu gehören Investitionen in die beiden Berufskolleg, der Photovoltaik-Park am Airport in Weeze, Ladestationen, ein e-Car-Sharing-Modell und die Klimaschutz-Siedlungen im Kreis.

Michael Dorißen, Geschäftsführer der Gewoge Wohnungsbaugesellschaft, sieht auf dem Klever Wohnungsmarkt eine „angespannte Situation trotz vieler Neubauten“. Vor allem Zweiraumwohnungen mit bis zu 50 Quadratmetern seien gefragt. „Mietwohnungen sind innerhalb weniger Tage vergriffen. Wir haben quasi keine Leerstände“, sagte Dorißen, dessen Gesellschaft in Kleve rund 700 Wohnungen im Eigentum hat.

In der so genannten „Bankenrunde“, der von Andrea Franken moderierten Interviewrunde mit Finanzexperten, waren sich Stephan Kunz (NRW.BANK), Thorsten Welmans (Sparkasse Rhein-Maas) und Frank Rosar (Volksbank Kleverland eG) einig: Die Bedingungen für Häuslebauer waren wohl noch nie so gut wie jetzt. Niedrige Zinsen machten in vielen Fällen den Erwerb von Wohneigentum möglich und sinnvoll, so das Fazit der Bankkaufleute.

Von links: Hans-Josef Kuypers, Jürgen Rauer, Michael Dorißen und Christiane Behrens im Gespräch mit Andrea Franken. Foto: Markus van Offern (mvo)