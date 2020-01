Kindergarten Nütterden : Für Anwohner der falsche Weg

Kranenburg-Nütterden Vor dem Bau des Kindergartens an der Schulstraße soll ein Gutachten über das zu erwartende Verkehrsaufkommen eingeholt werden. Eine Anbindung über die B 9 lehnte der Landesbetrieb ab. Erster Widerstand der Anlieger regt sich.

Der Bau des geplanten Kindergartens in Nütterden verzögert sich. Grund dafür ist eine nicht geklärte Anbindung für das Kinder- und Pfarrzentrum an der Schulstraße. Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) hatte ersten Plänen eine klare Absage erteilt. So sollte eine Erschließung über die Bundesstraße 9 erfolgen. Zu viel Verkehr, urteilte die zuständige Behörde. Nach aktuellem Stand bleibt jetzt allein die Schulstraße selbst als Zufahrt. Doch sind diese Pläne für Anwohner der falsche Weg. Der erste Widerstand formiert sich. Immerhin werden Kindergarten (90 Kinder), Pfarrheim und dort neu angelegte Wohnungen über die Straße erreicht. Für das Grundstück besteht bereits die Möglichkeit, dort zu bauen. Allein nicht für ein derart großes Projekt. Grundsätzlich stimmte die Politik der Änderung des Bebauungsplans zu, um dort die geplanten Einrichtungen bauen zu können.

In der jüngsten Ratssitzung hatten Martin Rockenbauch und Andreas Mayer (Bündnis90/Die Grünen) mehrfach das zu kleine Grundstück und die Verkehrssicherheit bemängelt. Gefragt wurde die Verwaltung, ob es in Nütterden kein Alternativgrundstück gäbe. Bürgermeister Günter Steins erklärte, die Gemeinde sei nicht in der Lage gewesen, das Grundstück hinter der Grundschule zu erwerben, abgesehen von den dort gegebenen verkehrstechnischen Problemen.

Schon beim Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Abbas in Nütterden verkündeten Pfarrer Jörg Monier sowie auch der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Winfried Buchmiller, die Errichtung des Kindergartens mit fünf Gruppen und einem integrierten Pfarrheim. Der Investor, die Bauherrengemeinschaft Gebrüder Siebers, hat ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück an der Schulstraße erworben und will darauf für 90 Kinder – vier Gruppen mit jeweils 20 Kindern und eine Gruppe mit zehn Kindern – einen Kindergarten bauen, woran ein Pfarrheim angegliedert wird. Dazu sind auf dem Gelände 26 Parkplätze, eine Wendemöglichkeit für Kraftfahrzeuge und ein Kindergarten-Außengelände geplant. In einem separaten Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen wird das „Zwergennest“, eine selbstständige Einrichtung in der Trägerschaft des Kreises Kleve, demnach also keine pfarrliche Einrichtung, ein Zuhause finden. Jeweils fünf Kinder, vom Säugling bis zum Kindergartenalter, werden von zwei Tagesmüttern in dieser Kindertagespflege-Gruppe betreut.