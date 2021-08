Kleve : Der Malerfürst aus Kleve

Das Bildnis des weltberühmten Malerfürsten B.C. Koekkoek nach einer Lithographie des Charles Baugniet aus dem Jahr 1839. Da wohnte der in Middelburg geborene Künstler schon seit fünf Jahren in Kleve, wo fünf Töchter das Licht der Welt erblicken sollten. Sein Palais, das heutige B.C. Koekkoek-Museum, gilt als eines der schönsten Museen im Rheinland. Foto: kds/Stade, Klaus Dieter (kds)

Kleve Barend Cornelis Koekkoek war schon zu Lebzeiten ein weltberühmter Künstler, der auch für Königshäuser malte. Sein Palais ist heute ein Museum.

Wenn man in seinen Gemälden spazieren geht, begibt man sich beinahe unvermittelt auf eine Zeitreise in wunderschöne Orte und Landschaften längst vergangener Tage: Wer heutzutage Bilder von Barend Cornelis Koekkoek kaufen will, muss nicht nur mit sechsstelligen Summen kalkulieren, sogar die Millionengrenze ist schon überwunden worden. Aber im Gegensatz zu einer Heerschar heute berühmter Künstler, die zeitlebens kaum Geld mit ihren Werken verdienten und arm wie eine Kirchenmaus starben, aber nach dem Tod zu Ruhm gelangten, war B.C. Koekkoek schon zu Lebzeiten weltberühmt. Er galt als der Malerfürst des 19. Jahrhunderts, als Erfinder der niederländisch-klevischen Romantik, er verkaufte Bilder ebenso an seinen niederländischen König wie an den russischen Zar Alexander – heute würde man ihn wohl einen Popstar der Malerei nennen.

Das Talent war ihm freilich in die Wiege gelegt worden, als er am 11. Oktober 1803 im niederländischen Middelburg das Licht der Welt erblickte. Sein Vater war der arrivierte Marinemaler Johannes Hermanus Koekkoek (1778-1851). Schon mit 14 Jahren trat der Sprößling der Zeichenakademie bei, verdiente sein Taschengeld mit dem Verkauf von Zeichnungen. Der Durchbruch: 1822 bekam er ein königliches Stipendium für das Studium an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Amsterdam. Einer seiner Lehrer wurde zwischen 1826 und 1829 der Porträtmaler Jean Auguste Daiwaille – dessen Tochter Elise Therese, gleichfalls Malerin, sollte 1833 Koekkoeks Ehefrau werden. Auf der Suche nach sich selbst und seiner Kunst verlässt der junge Maler die niederländische Metropole und zieht in die Natur. Er macht Reisen in den Harz, nach Italien und immer wieder auch am Rhein entlang. Er arbeitet nach der Natur – als Zeichner. Gemalt wird dann später im Atelier.

Als das junge Maler-Paar ein Jahr nach der Trauung im Jahr 1834 nach Kleve kam, war Koekkoek schon berühmt, war Ehrenmitglied der Künstlervereinigung „Arti Sacrum“ und Mitglied der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Amsterdam. Fünf Töchter kamen in Kleve zur Welt, von denen zwei in die Fußstapfen der Eltern traten und ebenfalls Malerinnen wurden, nämlich Adèle Koekkoek (1838-1919) und Marie Louise Koekkoek (1840-1910).

1841 gründete Koekkoek in Kleve ein „Zeichen-Collegium“, das sich zu einer reinen Schule der Landschaftsmalerei entwickeln sollte. Zwei Jahre später bezog der Malerfürst sein über den Fundamenten eines alten Stadtturms errichtetes Belvedere, sein privates Atelier, der höchste Punkt seines Grundstücks mit einem unvergleichlichen Panorama von Wesel bis nach Arnheim. Mit seiner Familie bewohnte er ab 1848 das auf dem gleichen Grundstück liegende Patrizierhaus, das nach Plänen des Architekten Anton Weinhagen im klassizistischen Stil erbaut wurde. „Palais Koekkoek“ hieß das repräsentative Haus in Kleve.

Das Wirken Koekkoeks und seiner Schüler begründete die Klever Romantik, zog nicht nur zahlungskräftige Kunden an, sondern gar Könige wie seinen niederländischen Monarchen, mit dem Koekkoek eine Luxemburg-Reise unternahm, um neu-erworbene Landschaften des Königs auf die Leinwand zu bannen.

Auf dem Höhepunkt seines Schaffens erlitt das vielfach ausgezeichnete Genie (Leopoldorden, Ritterkreuz der Ehrenlegion, Goldmedaille in Paris für ein Bild, das er für den Prinzen von Oranien gemalt hatte) im November 1858 einen Schlaganfall. Seine künstlerische Karriere war jäh beendet. Er musste sein Atelier aufgeben und zog in den obersten Stock seines Palais. 1861 wurde er zum Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie der Künste zu St. Petersburg ernannt. Er starb am 5. April 1862 in seiner Wahlheimat Kleve. Noch im selben Jahr vertrat Koekkoek posthum die Niederlande auf der Weltausstellung in London.

Nach Koekkoeks Tod verkaufte seine Witwe, die 1881 in Koblenz starb, das Gebäude und ließ den größten Teil der Einrichtungsgegenstände zur Versteigerung nach Amsterdam bringen. 1902 erwarb der aus Emmerich stammende Arzt Hans van Ackeren nach mehreren Vorbesitzern das Ensemble und brachte das direkt an das Haus anliegende Zollhäuschen, das Koekkoek nie hatte kaufen können, in seinen Besitz. Nach dessen Abriss erweiterte van Ackeren das Gebäude um einen dreiachsigen Trakt, der von dem Klever Architekten Otto van de Sandt 1909 realisiert wurde und Praxisräumlichkeiten unterbringen sollte.

Jahrzehnte später blieb das Palais von den Bombardierungen des Zweiten Weltkrieges nahezu verschont, daher wurde es nach dem Ende des Kriegs 1945 einige Jahre lang als städtisches Rathaus genutzt. Seit 1960 diente es dann als Städtisches Museum, 1997 konnte es in seinen ursprünglichen Zustand – in den eines Künstlerhauses – versetzt werden. Es wurde als Museum eingerichtet, das sich maßgeblich mit dem Werk von B.C. Koekkoek, seiner Familie, seiner Lehrlinge und Zeitgenossen auseinandersetzt. Das Gebäude ist eine Besonderheit in der holländischen romantischen Malerei in Deutschland, die unter dem Namen Klever Romantik Einzug in die Kunstgeschichtsbücher hielt.