Dung-Skulpturen Warum eine Kleverin Kunst mit Kuhmist macht

Kuhdung ist das neue Material, mit dem die in Kleve geborene Künstlerin Babara Schroeder derzeit arbeitet. In ihrer Einzelausstellung in Moyland zeigte die Malerin Objektkästen, von denen sie ein Jahr lang jeden Tag einen schuf und daraus eine wuchtige Einrichtung inszenierte. Im Emmericher Haus im Park waren neben ihrer Malerei Kartoffeln aus kostbarem Porzellan, die wie Schüttware in einem „Keller“ installiert waren, zu sehen. Nach Arbeitsstipendien in Afrika hat sie jetzt ihren neuen „Werkstoff“ gefunden: Kuhdung. Daraus formt sie getrocknete Stelen und skulpturale Stücke, die wie aus Stein geschlagen scheinen, aber doch geformter Dung sind. Mist eben. Schroeder sieht darin ein uraltes Material, das auch zum Bau genutzt worden sei, sagt sie. Auch überzieht sie ein ganzes, fünf Meter langes, festlich gedecktes Bankett mit einer Schicht Dung - wobei das Ganze an Ästhetik nicht verliert. Sieht man vom leichten Duft ab, den das eine oder andere Werk noch verströmen kann.