Deutsche Bischofskonferenz : Barbara Hendricks wird in die Sachverständigengruppe berufen

Barbara Hendricks wird in die Sachverständigengruppe berufen

Kleve Die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks ist jetzt Mitglied der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“ der Deutschen Bischofskonferenz. Die Kleverin ist bereits Mitglied im „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat Barbara Hendricks (Foto: Archiv), die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Kleve, in die Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“ berufen. Das Expertengremium ist bei der Kommission Weltkirche der Bischofskonferenz angesiedelt und besteht aus Vertretern der Kirchengemeinden, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Hendricks freut sich über die Einberufung: „Es ehrt mich sehr, als künftiges Mitglied der Gruppe Weltwirtschaft und Sozialethik die Arbeit der katholischen Kirche unterstützen zu können. Besonders freut es mich, dass der Fokus auf die nachhaltige Entwicklung gelegt wird und welchen möglichen Beitrag die Kirche dabei leisten kann.“ Die Kleverin ist auch Mitglied im „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ und dort Sprecherin für „nachhaltige Entwicklung und globale Verantwortung“. Die größte katholische Laienorganisation in Deutschland hat unter anderem die Aufgabe, die Deutsche Bischofskonferenz in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu beraten und hatte Hendricks für die Kommission vorgeschlagen.