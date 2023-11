Ehrung in Keppeln Klevse Tön mit „Grammy vom Niederrhein“ ausgezeichnet

Das Hanselädchen war 2021 mit dem Orden ausgezeichnet worden, der aufgrund der Pandemie jedoch erst 2022 verliehen werden konnte. „Für uns war es eine Ehre, in den Reigen so anerkannter Preisträger mit aufgenommen zu werden“, sagte Birgit Mosler. Sie konnte dabei auch auf das Ordenskapitel verweisen, das auf der Queekenbühne Platz genommen hatte. Erstmals in der Geschichte der Ordensverleihung hatten neben Sitzungspräsident Robert Terheiden und zwei Mitgliedern des Elferrates nämlich auch Ordensträger aus früheren Jahren auf der Bühne Platz genommen. An ihnen war gut zu sehen, auf welch breiten Schultern das Brauchtum am Niederrhein ruht und wie unterschiedlich es vertreten wird. Mit dabei war zum Beispiel Pastor Alois van Doornick, der zuvor einen Gottesdienst in Mundart in Keppeln gefeiert hatte. Steffi Neu, die souverän durch die Verleihung führte, freute sich als Ehrenvorsitzende über die Vielfalt der Ordensträger.