Gastronomie vor langer Zeit Koepps Buch über Gocher Kneipen

(nik) Man muss sich nur mal mit alten Gochern unterhalten, dann wird man manches erfahren darüber, wie die Bewohner der Stadt früher zu feiern wussten. Nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch in den Gaststätten, von denen es vor allem vor dem Krieg noch viele gab. Vom feinen Hotel-Restaurant bis zur berüchtigten Spelunke war alles vertreten, und jede Adresse hatte ihre Kundschaft. Einer, der sich in diesem Metier sehr gut auskennt, ohne diese Zeit persönlich erlebt zu haben, ist der frühere Stadtarchivar Hansi Koepp. Er hat der Stadt schon viele historisch fundierte Werke zukommen lassen, und auf Band 2 seiner „Trinkfreudigen Gocher“ dürfte sich schon mancher gefreut haben. Jetzt liegt das Buch vor und wird vom Autor am Mittwoch, 1. März, ab 19.30 Uhr im Kolpinghaus persönlich vorgestellt.