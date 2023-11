Veränderungen in der City Bald hat die Klever Innenstadt zwei Leerstände weniger

Kostenpflichtiger Inhalt Die Landschaft verwaister Geschäftslokale in der Innenstadt von Kleve wuchs in den vergangenen Monaten unaufhörlich. Und an diesem Wochenende ist auch für die Filiale der Berliner Schreibwaren-Kette „McPaper“ an der Großen Straße Schluss. Doch es gibt auch Grund zur Zuversicht: So hat nur wenige Meter weiter nun der „Friseursalon Daniel“ eröffnet, der in den ersten Tagen gleich gut zu tun hatte. Nebenan, wo sich bis Ende Januar eine Filiale von „Game Stop“ befand, will der Geschäftsmann Ingo Marks zeitnah eröffnen. Der Klever führt bislang 17 Geschäfte in der Region, er bringt Blumen, Tabak, Spielwaren oder Lampen an den Mann. Nun versucht er es an der Großen Straße 61 mit einem für ihn neuen Konzept: einem Automatenkiosk.