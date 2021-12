Von Kleve nach Nimwegen : Rückendeckung aus den Niederlanden für Bahnstrecke

Kreis Kleve Ein niederländischer Arbeitnehmerverband spricht sich für die Verbindung zwischen Kleve und Nimwegen aus. Gerade im kurzen grenzüberschreitenden Verkehr sei Nachholbedarf.

(lukra) In die Gespräche über die Reaktivierung einer Bahnlinie nach Nimwegen kommt wieder Bewegung. Der Interregionale Gewerkschaftsrat Rhein-IJssel hat sich in einem ausführlichen Schreiben an Jan van der Meer, Stellvertreter der Provinz Gelderland und dort verantwortlich für öffentlichen Nahverkehr, gewandt. „Wir sind davon überzeugt, dass eine Reaktivierung der Eisenbahntrasse Nimwegen-Kleve und damit die Verbindung zwischen Nimwegen und dem gesamten Ruhrgebiet im wirtschaftlichen Interesse unserer ganzen Region ist“, sagt Wilco Veldhorst vom Interregionalen Gewerkschaftsrat Rhein-IJssel.