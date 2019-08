Kleve : Eine Chance für die Bahnstrecke

Stefan Rouenhoff (CDU) diskutierte mit Gewerkschaftern über eine Reaktivierung.

(RP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff, der Vorsitzende des Interregionalen Gewerkschaftsrates Rhein – Ijssel, Wilco Veldhorst von der FNV und Frank Thon von der DGB Region Niederrhein kamen zusammen, um sich über noch bestehende Möglichkeiten einer Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Kleve und Nimwegen auszutauschen. Die beiden Gewerkschafter erläuterten die zahlreichen Vorteile, etwa eine bessere Anbindung an den Arbeitsmarkt für Berufspendler. Auch viele Arbeitgeber diesseits und jenseits der Grenze würden von einer Reaktivierung profitieren. Veldhorst erwähnte einen Bericht der Europäischen Kommission, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Bahntrasse Nijmegen-Kleve-Düsseldorf im Falle einer Reaktivierung von den ungefähr 200 untersuchten Strecken zu den 40 vielversprechendsten in der EU zähle. „Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass eine solche Strecke ein fehlendes Puzzleteil in der Schieneninfrastruktur zwischen den Ballungsräumen Nimwegen und Krefeld, Düsseldorf sowie Duisburg ist“, so Thon.