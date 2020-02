Bürgermonitor : Weniger Ärger mit pöbelnden Jugendlichen

Am Bahnsteig des Klever Bahnhofs hält sich in den Abendstunden oft eine Gruppe Jugendlicher auf, die dort Ärger macht. Das Problem ist bekannt. Besondere Feststellungen konnte die Bundespolizei jedoch nicht machen, als sie den Bahnhof in den vergangenen Wochen vermehrt kontrollierten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Seitdem die Bundespolizei am Klever Bahnhof verstärkt kontrolliert, ist es dort ruhiger geworden.

Die Situation am Klever Bahnhof hat sich etwas gebessert. Im Rahmen des Bürgermonitors hatten wir darüber berichtet, dass eine Gruppe von Jugendlichen regelmäßig am Bahnsteig oder in der Nähe des Bahnhofs herumlungert, ihren Müll in die Gegend wirft und Zugpersonal sowie teilweise auch Reisende anpöbelt. Daraufhin und auch auf Bitte der Nordwestbahn wurde die Bundespolizei tätig und kontrollierte in den vergangenen Wochen verstärkt am Klever Bahnhof. Das Ergebnis: Es wurden keine besonderen Feststellungen mehr gemacht, wie Uwe Esselborn von der Bundespolizei Kleve auf Anfrage mitteilte.

So sei die Bundespolizei in der Zeit vom 21. Januar bis zum 11. Februar insgesamt 50 Mal zum Klever Bahnhof gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei sei die Gruppe Jugendlicher, vor allem in den Abendstunden, das ein oder andere Mal angetroffen worden. Probleme habe es aber nicht gegeben, zumindest nicht dann, wenn die Bundespolizei vor Ort war, berichtet Esselborn.

Bei der Nordwestbahn hingegen ist die Gruppe nach wie vor als auffällig bekannt. So gebe es nach wie vor in „guter Regelmäßigkeit“, so ein Sprecher, Vorfälle, bei denen sich Zugpersonal durch die Jugendlichen gestört fühlt. „Die lungern meist an den Treppen am Bahnhof herum. Mitarbeiter haben uns gemeldet, dass es ihnen unangenehm sei, an den Jugendlichen vorbei zu gehen. Zu Übergriffen ist es aber bislang nicht gekommen“, sagt der Sprecher. Unser Leser Frank Zimmer hatte dem Bürgermonitor berichtet, dass vereinzelt auch Reisende verbal von den geschätzt 13- bis 17-Jährigen belästigt worden waren. Bestätigen konnten das allerdings weder Bundespolizei noch Nordwestbahn.