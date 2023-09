Standort am Elsabrunnen Bäckerei Derks schließt Filiale in Kleve – und eröffnet woanders neu

Die Kranenburger Bäckerei Derks wird ihr Filialnetz umstrukturieren. Während an zentraler Stelle in Kleve eine Niederlassung geschlossen wird, soll an anderer Stelle in Nütterden eine neue Filiale eröffnen. Seit geraumer Zeit ist das Bistro des Hauses am Elsabrunnen in der Klever Innenstadt, Hagsche Straße 3, geschlossen. Im Schaufenster hängt ein Schild, dass aufgrund von Personalmangel der Betrieb in dem Café nicht weitergeführt werden kann. Klar ist nun, dass die Filiale nicht wieder geöffnet werden wird. Das bestätigte Geschäftsführerin Ines Bartjes-Derks. Mit der Schließung in Kleve wird Derks aber nicht aus der Innenstadt verschwinden. Immerhin gibt es etwa 30 Meter stadtaufwärts noch die große Filiale der Bäckerei an der Hauptstelle der Sparkasse Rhein-Maas.