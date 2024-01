Bäckerei Derks in Schieflage „Ein tragischer Unglücksfall hat letztlich zur Insolvenz geführt“

Die Nachricht hatte am Dienstag schon die Runde gemacht. Der Betrieb ging trotzdem normal weiter. Hinten im Café der Derks-Filiale an der Hagschen Straße in Kleve saßen ein paar Stammgäste. Vorne an der Theke reihten sich Bauarbeiter, Büromitarbeiter und andere Kunden: ein Kaffee zum Mitnehmen, ein Mettbrötchen, alles wie immer. Und doch ist nicht alles wie immer. Die Bäckerei Derks aus Kranenburg ist in finanzielle Schieflage geraten: Am Montag hat das Unternehmen beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag (Az. 49 IN 5/24) gestellt.