Übernahme im Kreis Kleve Bäckerei Bolten im Test – was hat sich in den Derks-Filialen geändert?

(lukra) Ein neuer Bäcker versorgt die Menschen im Kleverland: Bolten hat die Geschäfte von Derks in sechs Filialen übernommen (Kranenburg Marktplatz, Kranenburg dm-Markt, Kleve am Hagebaumarkt, Rewe-Center Albersallee, Sparkasse Kleve und Hagebaumarkt Goch). Fünf davon haben bereits geöffnet – nur die Verkaufsstelle an der Hauptstelle der Sparkasse in Kleve hat noch geschlossen. Wir haben die Probe gemacht: Was bietet die Kette den Kunden?