Bäcker-Innung spricht Auszubildende los

Niederrhein Bei der Lossprechungsfeier der Bäcker-Innung Niederrhein erhielten die neuen Bäcker und Fachverkäuferinnen ihre Abschlusszeugnisse. Damit schlossen sie das erste Kapitel in ihrer beruflichen Laufbahn ab.

Drei Jahre lang haben sie geackert, gelernt und geübt, nun haben sie das erste Kapitel ihrer beruflichen Laufbahn mit Bravour gemeistert. Insgesamt 52 Auszubildende des Bäckerhandwerks haben am Montag ihre Abschlussprüfungen bestanden und bekamen am Dienstag bei der Lossprechungsfeier im Xantener Schützenhaus ihre Abschlusszeugnisse und Gesellenbriefe überreicht.

Im Anschluss richtete Xantens stellvertretender Bürgermeister Rainer Groß das Wort an die Absolventen. „Ihr Beruf hat Zukunft – und ich bin sehr dankbar für Ihre Arbeit. Daher wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg für Ihre berufliche Laufbahn.“ Den Festvortrag hielt die Kabarettistin Ingrid Kühne. Gut gelaunt erinnerte sie sich an ihre eigenen Erlebnisse in Bäckereien und erzählte vom Alltag am Niederrhein.