Kleve Hochschule Rhein-Waal : 684 neue Master und Bachelor von der HSRW

Kleve Preise für die erfolgreichen Studenten der Hochschule Rhein-Waal

Drei, zwei, eins Hüte hoch, hieß es jetzt wieder in Kleve und Kamp-Lintfort anlässlich der Abschlussfeier für die Bachelor- und Masterabsolventen. In der Stadthalle in Kleve und im Audimax des Campus Kamp-Lintfort wurden die neuen Master- und Bachelor-Urkunden überreicht. „Wir freuen uns mit Ihnen über Ihren erfolgreichen Studienabschluss und sind davon überzeugt, dass Sie damit exzellent für Ihren Berufseinstieg qualifiziert sind. Für Ihren künftigen Lebensweg wünschen wir Ihnen viel Erfolg“, gratulierte der Präsident der Hochschule Rhein-Waal, Oliver Locker-Grütjen seinen ehemaligen Studenten. Insgesamt verabschiedete die Hochschule Rhein-Waal 684 ehemalige Studierende.

Die Unternehmerschaft Niederrhein honorierte die Leistungen von Florian Kreppel aus dem Bachelorstudiengang Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene der Fakultät Life Sciences mit einem Preis in Höhe von 1000 Euro. Alle Preisträger zeichnen sich durch überragende studentische Leistungen unter Einhaltung der Regelstudienzeit und zusätzliches soziales oder kulturelles Engagement in verschiedenen Projekten innerhalb der Hochschule Rhein-Waal aus. Den Katjes-Preis (1000 Euro) erhielt in diesem Jahr Ann-Kathrin Koch aus dem Bachelorstudiengang International Business and Social Sciences.