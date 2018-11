Vollsperrung in Bedburg-Hau : Drei Verletzte bei Unfall mit zwei Autos und einem Lastwagen

Bedburg-Hau Die Bundesstraße 9 bei Bedburg-Hau ist am Montagmorgen für etwa zwei Stunden voll gesperrt worden. Grund dafür war ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es gab mehrere Verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall in Höhe Waldstraße drei Fahrzeuge beteiligt: zwei Autos und ein Lastwagen. Wie es zu dem Unfall kam, konnte ein Sprecher noch nicht sagen, da die Ermittlungen am Morgen noch in vollem Gange waren.