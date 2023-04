Auf der B57 Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Bedburg-Hau

In Höhe eines Garten- und Futtermarktes ist es am Mittwoch auf der B57 zu einem Auffahrunfall zweier Autos gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.56 Uhr auf die Kalkarer Straße in Qualburg gerufen. Zwei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Rettung aus einem Fahrzeug.