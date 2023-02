B220n in Kleve So geht die Planung für die Ortsumgehung Kellen weiter

Die B220n ist seit Jahrzehnten in der Diskussion. Die Straße soll als Ortsumgehung Kellen den Ortskern rund um die stark befahrene Emmericher Straße entlasten. Sie soll von der B220 in Höhe von Haus Schmidthausen aufs Feld in einem Bogen um Kellen geführt werden und auf den Klever Ring münden. Doch davon, dass die B220n tatsächlich gebaut wird, ist man noch weit entfernt. Oder doch nicht? Wir haben beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen nachgefragt. Straßen.NRW ist ein Teil der Landesverwaltung, plant, baut und betreibt die Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen.