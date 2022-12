AWO-Personalchefin IHK-Ehrung für Kranenburgerin Luca Hermsen

Die Ehrung in Mönchengladbach sei ein unvergessliches Ereignis gewesen: Es gab Showacts und ein Buffet dazu eine ungezwungene und dennoch feierliche Atmosphäre. Reicht es denn jetzt mal mit der Lernerei? „Nein, ich mag keinen Stillstand!“, betont Luca. Aktuell setze sie sich mit der polnischen Sprache auseinander und überlege, sich in Sachen Arbeitspsychologie weiterzubilden. Dabei vergesse sie aber nie ihre eigentliche Berufung: „Ich bin glücklich hier in meiner Position bei der AWO und wertschätze es sehr, in so jungen Jahren schon solche eine Verantwortung tragen zu dürfen.“