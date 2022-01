Autounfall in Kalkar-Wissel : 76-jähriger Fahrer kollidierte mit Baum

Autounfall in Kalkar-Wissel

Die Kreispolizeibehörde Kleve nahm den schweren Verkehrsunfall in Kalkar-Wissel auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L18 komplett gesperrt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kalkar-Wissel Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 76-jähriger Kerpener mit seinem Toyota von der Straße ab. Er erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagmorgen (18. Januar) gegen 6.50 Uhr auf der Straße Am Bolk (L18) in Kalkar-Wissel.