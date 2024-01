Rettungshubschrauber im Einsatz Autos stoßen auf B 67 in Kalkar frontal zusammen

Ein 27-jähriger Mann aus Kalkar befuhr die Gocher Straße in Richtung Kalkar, wo sein Hyundai mit dem Hyundai eines 65-jährigen Fahrers aus Uedem kollidierte, der die Gocher Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. In diesem Wagen befand sich eine 68-jährige Frau als Beifahrerin. Beide Personen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.