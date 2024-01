Rettungshubschrauber im Einsatz Autos stoßen auf B 67 in Kalkar frontal zusammen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (2. Januar 2024) auf der Gocher Straße (B 67) in Kalkar gekommen. Laut Manuela Schmickler, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Kleve, stießen um kurz nach 15 Uhr zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Eines der Fahrzeuge soll zuvor in den Gegenverkehr geraten sein. Drei Personen sollen bei der Kollision verletzt worden sein – wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei kurz nach dem Unfall noch nicht sagen.