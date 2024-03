Kalkarerin schreibt über Glück „Ein persönlicher Life-Coach in Sachen gute Gefühle“

Sie ist freie Künstlerin und Autorin, Schwerpunkte ihrer journalistischen Arbeit sind Gesundheit und Psychologie. Jutta Oster lebt heute in Neuss, stammt aber aus Kalkar, was jeder zuordnen kann, der zum Beispiel ihre Schwester kennt: Susanne Oster-Friedrichsen führt die bekannte Goldschmiede „Silberstreif“, die kürzlich von der Altkalkarer Straße zum Markt umgezogen ist. Wo sich die Kunsthandwerkerin ein Atelier mit der Keramikerin Susanne Artmann teilt. Aber das nur nebenbei. Jutta Oster hat für Zeitschriften gearbeitet, ein Dutzend Bücher geschrieben und macht PR. Am liebsten rund um die Themen Gesundheitsförderung, Psychologie, Gesellschaft und „Lebenskunst“, wie sie es nennt. In diese Richtung geht wohl auch das neueste Büchlein, das jetzt bei Herder herauskam. „Her mit dem bunten Leben“ heißt es und gibt Tipps, wie man dem Glück auf die Sprünge helfen kann. Das Cover in Rosa mit Macarons in allen Farben gibt da vielleicht einen Hinweis, was helfen kann auf dem Weg zum konstanten Wohlgefühl.